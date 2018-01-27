逼出鄭泫舊傷 費德爾順抵冠軍戰

南韓鄭泫（左）兩盤未打完就因傷退賽，費德爾1盤未失晉級冠軍戰。（法新社）

挑戰大滿貫第20冠

〔記者梁偉銘／綜合報導〕薑是老的辣！「高齡」36歲的瑞士老將費德爾，給年僅21歲的南韓「眼鏡俠」鄭泫上了一堂震撼教育，6：1、5：2領先時，逼得亞洲新世代黑馬腳傷退賽，衛冕者費爸6連勝、1盤未失挺進澳網男單壓軸舞台，距離追平賽史「六冠王」、史上最高大滿貫20冠等殊榮，也只剩最後一步。

第2種子費爸兵不血刃出線，連續兩年墨爾本公園爭冠，終極對手為去年溫布頓草地決賽手下敗將、第6種子克羅埃西亞「重砲手」西利奇，已是兩對雙胞胎父親的現役傳奇，被看好週日再度勝出，改寫自己保持的最多大滿貫男單19冠障礙。翻開費西雙雄交戰史，費爸8勝1負遙遙領先，包括去年年終賽在內3連勝；西利奇僅2014年美網4強勝出，最後贏得迄今唯一大滿貫金盃。

這種方式晉級 費爸小失望

首闖大滿貫4強的鄭泫，開賽失穩遭破，反觀老經驗的費爸保發後，第5局持續壓制再破，差距擴大至5：1，鄭泫無路可退的發球局又失守，讓打順手的費爸先馳得盤。次盤前球王掌控節奏，先破再保形成4：1，反觀鄭泫受到左腳底水泡磨破的舊傷影響，治療後再上陣依舊低迷，次盤末放棄再戰，讓費爸7度晉決賽。

「這不是我期待的方式，但他肯定很痛，否則不會做出這決定。」費爸對鄭泫印象深刻，也肯定其潛力與發展。談及第20座大滿貫冠軍，他更充滿期待，「20當然很特別，這將是不可思議的成就，我會全力以赴。」