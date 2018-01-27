澳網9天燒體力 小薇退出台灣賽

謝淑薇（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云、梁偉銘／台北報導〕WTA台灣公開賽今起於台北和平籃球館展開會外賽，補進單打會內賽名單的謝淑薇突然宣告退賽！甫於澳網大滿貫勇闖女單16強的她，昨在臉書留言：「這次澳網連續打了9天比賽，每一場比賽我都全力以赴，後面開始身體出現不適，在最後決定退出台灣公開賽，好好復健休養一下。」

32歲的小薇透露，本屆墨爾本公園單、雙打連日征戰，拚到最後，「手臂整個都打到沒力了，最後四強時那天起床時還落枕，但我還是盡量讓自己在這樣疲勞不適的狀態下，與我的隊友一起，戰到最後！這次澳網連續打了9天比賽，每一場比賽我都全力以赴，後面開始身體出現不適，容我休息一下，這次在台灣公開賽缺席一次，謝謝你們，謝謝澳網，謝謝自己。」儘管國內球迷無緣看到小薇場上「鬼之切球」，大會將協調力邀她於比賽期間出席簽名會。

此外，德國「重砲手」莉絲姬昨率先於台灣奧迪贊助記者會亮相，首度來台的她期待繳出佳績，同時多體驗台灣文化。

莉絲姬曾保有女網最速發球紀錄，也在2013年拿下溫布頓女單亞軍，世界排名最佳12，卻因肩膀、膝蓋傷勢困擾，無緣多場大賽。如今傷勢痊癒，莉絲姬把台灣公開賽當成復出起點，「之前我做了很多訓練跟準備，希望把最好一面在球場上呈現。」