印尼大師賽／周天成強韌逆襲 與戴后同慶4強

周天成首局落敗後及時回穩，逆轉晉級4強。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界球后戴資穎昨於印尼大師賽女單8強戰對決「南韓一姊」成池鉉，小戴僅花了29分鐘，即以21：11、21：8勝出，取得對戰8連勝；「台灣一哥」周天成與丹麥老將維汀哈斯纏鬥3局後，以局數2：1勝出，和小戴攜手挺進4強。

戴資穎過去與成池鉉交手，取得16勝9負優勢，昨開局小戴以10：4攻勢先發制人，隨後成池鉉雖連拿2分反擊，最終仍以11：21讓出第1局。次局成池鉉雖率先得分，但175公分、人高馬大的她，在比賽中後段體力已被小戴拖垮，頻頻擦汗喘氣，隨後小戴以凌厲攻勢再下一城。

戴資穎4強戰預計今天下午5時登場（愛爾達體育2台直播），碰上世界排名第9的中國女將何冰嬌，兩人過去3度交手，小戴取得2勝1敗優勢。

男單8強戰，周天成碰上維汀哈斯，展現超強韌性，第1局雖以15：21落敗，但後兩局以21：16、21：18勝出，兩人鏖戰1小時又4分鐘。周天成預計今天下午1時30分與世界排名16的印尼地主金廷，爭奪決賽門票，兩人過去交手3次，小天拿下2勝。

台灣男雙組合陳宏麟／王齊麟，在8強戰遭世界第1的印尼吉德翁／蘇卡木喬逆轉，以22：20、14：21、14：21敗陣；盧敬堯／楊博涵以21：12、17：21、10：21不敵第2種子中國李俊慧／劉雨辰，皆無緣4強。