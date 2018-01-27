神秘北韓 銅牌入袋才鬆口

廉太鈺（上）與金柱植將代表北韓出征南韓平昌冬奧。 （歐新社）

〔記者粘藐云／台北報導〕2018年國際滑冰總會（ISU）四大洲花式滑冰錦標賽昨進行雙人長曲及女子短曲角逐，本屆最受矚目的北韓冬奧組合廉太鈺／金柱植，在雙人長曲滑出119.73分，以總分184.98分寫下生涯最佳，獲得銅牌。

北韓花滑組合廉太鈺（左）與金柱植獲得銅牌，賽後首度出席記者會。（歐新社）

作風向來低調的北韓廉太鈺／金柱植，昨拿下銅牌，首度出席在台灣的公開記者會，引來大批媒體關注。北韓組合在短曲部分僅排名第4，昨長曲捲土重來，雖出現失誤，仍靠著對手失常，總分累計闖進前3名。18歲、身高151公分的廉太鈺表示，短曲排第4覺得有些可惜，想在長曲好好發揮，拿下第3名很開心。

今年廉太鈺／金柱植將代表北韓出征南韓平昌冬奧，金柱植說：「這是我第一次參加冬奧，平常怎麼練習就怎麼發揮，平常心面對。」金柱植透露，兩人練習非常自由，隨狀況調整，平常一天上冰訓練時間約3小時，奧運備戰也和平常一樣，「不會去想是否拿牌，只希望分數可以更高。」

美國組合凱恩／歐謝以總分194.42分摘金，凱茵／雷杜奇繳出總分190.61分，獲得銀牌。

台灣女將林仁語在女子長曲表現失常，僅拿下86.26分，以總分137.40分，排名第18。她難掩失落表示，「很想回去重跳，賽前太緊張導致身體僵硬，滑得很不順。」前3名由日本女將包辦，坂本花織摘金，三原舞依拿下銀牌，銅牌為宮原知子。