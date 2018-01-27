職棒飯碗難捧 近8年172人轉職

中職釋出潮

想活過30歲 第2守位趁早練

不少台電和合庫球員都說，「以前大家會想擠進職棒窄門，現在更多人想佔合庫、台電正職缺，變成這兩支業餘球隊也成了窄門。」圖為昨天合庫擊敗興富發，拿下爆米花聯盟冠軍。（記者羅沛德攝）

中職10年來都維持4隊規模，加上開放高中球員選秀且已經沒有役男限制，高中、大學球員搶著提前入場，還有大批旅外球員歸鄉，球員供給爆量，在需求總量管制下，也就有大量球員被擠出門外，導致中職年輕化，25歲以下球員就高達4成比例，能存活到30歲難度越來越高，倖存的就要趁年輕發展守備第二專長，無非就是要在激烈環境，提升競爭力尋求生機。

轉職球員中近2成 最長僅打2年

根據本報統計，不包括具有旅外經驗的球員，從2010年至今，中職4隊遭釋出或轉任職棒教練的「純本土球員」總計172人，其中12人只打1年就買單，另有19人打1年多或2年就被釋出，也就是說，有31人最多打2年就無法再延續職棒生涯，比例近2成。另外，這172人當中，平均職棒球齡為6.21年，平均年紀為29.81歲，多數球員30歲左右就被迫考慮轉行。

新陳代謝迅速，職棒球團也沒得利，所以這幾年除非是頂尖新星，球團在一般新人簽約金就抓得更緊，或是畫個激勵獎金大餅，避免貿然投資血本無歸。

球員代謝快 球團精算簽約金

職棒飯碗難端，投手陳政陽2009年兄弟象代訓結束沒挑戰職棒，選擇到生活穩定的合庫打球，目前年收入破百萬，昨天爆米花聯賽奪冠還有獎金。他表示，中職僅4隊，一軍名額有限，升上去難，要搶到先發位置更難，如果受傷就可能被球隊釋出，風險很高，不像在業餘球隊，受傷教練還願意等。

陳政陽認為，早期許多合庫球員選擇挑戰高風險、高報酬的職棒，不過中職一直維持4隊規模，競爭激烈又沒保障，這幾年取得合庫正職資格的球員，多半不會打中職，寧可留在有保障且待遇不錯的合庫。

業餘成棒夯 合庫台電變窄門

中職第5隊遙遙無期，現有4隊對戰組合單調，球迷早就大聲抗議，更迫切的是，基層球員出路更窄。進行中的全國青棒木棒組，以棒球為志業的高中生，42隊、上千人，不過以現狀來看，未來幾年中職恐怕不會有新球隊出現，這些18歲以下球員的職棒夢更難實現。

職棒擠不上，只好全擠到大學和業餘成棒隊，這幾年的成棒春季聯賽，參賽隊伍同樣暴增，超過30隊，「盛況空前」。不少台電和合庫球員都說，「以前大家會想擠進職棒窄門，現在更多人想佔合庫、台電正職缺，變成這兩支業餘球隊也成了窄門。」

（記者羅志朋、黃照敦）