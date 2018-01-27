統一補強板凳 18人加練第2守位

2018/01/27 06:00
統一獅昨天進入春訓第1階段第2循環。（記者黃志源攝）統一獅昨天進入春訓第1階段第2循環。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅昨天進入春訓第1階段第2循環，準備2月2、3日率先打隊內紅白賽，總教練黃甘霖為增加板凳深度，決定以「工具人」的方式，安排多位球員加練第2守備位置，去年季中選秀榜眼陳重羽雖回歸本業捕手，但仍要兼守外野。

蔗總以「工具人」的方式，安排球員加練第2守備位置，其中陳重羽捕手兼守外野。（記者黃志源攝）蔗總以「工具人」的方式，安排球員加練第2守備位置，其中陳重羽捕手兼守外野。（記者黃志源攝）

蔗總以「工具人」的方式，安排球員加練第2守備位置，郭阜林今年內外野都要守。（記者黃志源攝）蔗總以「工具人」的方式，安排球員加練第2守備位置，郭阜林今年內外野都要守。（記者黃志源攝）

陳重羽捕手兼外野 力拚新人王

陳重羽去年在一軍出賽23場都站外野，今年春訓雖然回歸本業，卻是唯一兼練外野的捕手，他認為，畢竟年輕就是本錢，多個位置就是優勢，今年目標是在一軍穩定出賽，有機會就拚新人王，畢竟一生只有一次機會。

陳重羽指出，去年加入職棒時，球季只剩1個多月，被教練安排以外野手出賽，但他沒進職棒以前，在國體其實很少守外野，業餘在牛棚、友誼賽都蹲捕，完全不需要重新適應，「大概因為在國家隊，我有曝光都在外野，大家忘記我是捕手」。

郭阜林加強外野守備份量

獅隊野手不論新秀或老將，多達18人要守2個以上的位置，以中生代的郭阜林為例，去年偶爾客串外野，今年確定增加外野守備份量，他表示，因為去年內外野都守，算是已經習慣，「只要能夠幫助球隊，守任何位置、甚至改練捕手，我都願意，能待在一軍最重要」。

陳鏞基兼守一壘

上季最佳九人三壘手陳鏞基今年確定兼守一壘，雖然去年已經守過，他仍不諱言需要時間適應，最大的困擾是接球，「一壘沒有比較好守，台灣左打愈來愈多，往右半邊打的球愈來愈強，一壘常要Hold壘包，不像三壘可以退比較後面，壓力其實比較大」。

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