專注細節 潘彥廷今年「有看頭」

潘彥廷去年經歷打擊率下滑，今年透過春訓調整，讓總教練黃甘霖眼睛一亮。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅今年最值得注意的球員，總教練黃甘霖欽點潘彥廷，認為跟去年春訓「很不一樣」，開季可能是先發二壘手，潘彥廷認為，不管守哪裡、有沒有先發，教練給的任務就全力去完成。

潘彥廷指出，不只是教練，自己也覺得跟去年「很不一樣」，主因在於去年不知道如何調整，經過一個球季，今年比較了解春訓方向，不要去強求該怎麼做，能掌握的就掌握住，打擊也聽教練的建議，把球打平一點，動作不要那麼大。

潘彥廷前兩年出賽場次差不多，打擊率卻從前年2成87跌至去年1成40，他認為，前年才剛加入，沒想到很快就上一軍，覺得「上去就是賺到」，去年太想要表現，反而讓自己太急，做什麼都綁手綁腳，現在就專注在細節上。

二壘先發空缺 與吳桀睿競爭

黃甘霖表示，潘彥廷去年一、二、三壘都守，今年春訓將與吳桀睿競爭二壘，開季有機會補上林志祥離隊後的先發空缺，第二守位是三壘，「他今年春訓的態度很積極，知道哪些地方需要加強，跟去年很不一樣，我認為他會打得很好」。

潘彥廷也覺得，二壘確實有機會，但還是按部就班，「不要想開季一定要上去，或是整季都要站穩那個位置，就把我能掌握的做到好」，去年冬盟最滿意的是，對左投打擊率3成33高於對右投2成50，有達到提升對抗左投的目標，希望對今年球季有所幫助。