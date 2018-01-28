中信青春正盛 史總：是挑戰也是優勢

中信兄弟總教練史耐德（右二）與球團董事長陳信揚（左一）、領隊劉志威（右一）連日分別與隊職員開會。（記者黃志源攝）

強調紀律、態度、拚勁

〔記者徐正揚／屏東報導〕歷經去年季後的風波與變動，中信兄弟今年要呈現在球迷面前的，會是一支怎樣的球隊？總教練史耐德宣示三點：紀律、態度、拚勁。

史耐德指出，今年球員平均年齡相對年輕，既是挑戰也是優勢，以野手為例，去年團隊盜壘109次是四隊最多（繼2014年後再次破百），今年進攻主軸會更強化速度戰，「不只是盜壘，打擊、投球都要用速度壓制對方，不斷向對手施加壓力。」

中信投手群有12人不超過25歲，預期一半開季就在一軍名單，兩項人數都是四隊之冠，史耐德認為，去年選秀挑了很多年輕投手，他也在下半季大膽起用，「他們有旺盛的鬥志與戰鬥力，這點很重要，經驗少沒關係，花時間教就能成長。」

進攻盼更強化速度

史耐德強調，陣容相較於去年確實有很大變動，但年輕化是公司的方向，中信今年會是支有紀律、態度、拚勁的球隊，全隊上下都要朝這三點全力以赴，「我希望讓球迷看到，我們的球員很有紀律，對比賽有最好的態度，在場上不論輸贏都全力以赴」。

史耐德25日提前抵台，從前天到今天連續3天，偕同球團董事長陳信揚、領隊劉志威，每天分批與教練、球員、行政人員密集開會，他表示，這在美職季前是例行事務，希望利用這3天討論球隊方針、行政事務，並向大家解釋清楚。

「今年教練團也有一些變動，藉此機會讓大家更熟悉，我也鼓勵所有球員都要發言，說好的壞的、認不認同教練意見，都沒有關係，只有充分溝通才能取得共識。」

中信兄弟投捕手在屏東春訓。（記者黃志源攝）