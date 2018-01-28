首度以先發調整 洪宸宇什麼都試

洪宸宇今年春訓是生涯首次以先發調整。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／屏東報導〕前年季後藉由戰力外測試會轉隊成功「復活」，去年拿下生涯季後賽首勝，堪稱洪宸宇職棒生涯的兩大驚奇，今年他將挑戰另一個驚奇：開季進入先發輪值。

洪宸宇於2015年在Lamigo桃猿棄打從投，即便轉到中信兄弟，角色都是中繼，去年8月6日轉任先發，10月22日以5局失3分拿下生涯季後賽首勝，助中信連續4年挺進總冠軍賽，今年春訓被總教練史耐德點名，將與陳琥、王則鈞、蔡齊哲、吳蔚驊競爭兩席本土先發。

洪宸宇指出，今年春訓是生涯第一次以先發調整，礙於不曾有過這種經驗，不知道該如何準備，只能多問學長與教練，跟著他們的步調做，任何東西都去嘗試，「不管能不能進先發，都一樣全力去投，不論教練安排什麼角色，都要把它做好。」

洪宸宇去年先發9場，受春訓定位在中繼影響，只有4場投滿5局，今年為迎接新挑戰，特地增加重訓分量，希望加強肩膀力量，他的目標很明確：局數要拉長、控球要更好、每局用球數更精簡，「要用最少球數完成一個打席，每次出賽先撐滿5局，才會有第6局」。

洪宸宇今年開季的角色，可能是職棒第8年最重要的一次，他從沒想過轉隊後竟會受到如此重用，感謝教練願意給他機會，唯一覺得可惜的是，中職去年季後沒再辦戰力外測試會，「如果繼續辦，一定會有很多人，像我一樣延續生涯。」