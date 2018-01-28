富邦盃／「3分領先讓你花」 陳善宇守住中正冠軍

中正國小第二任投手陳善宇（中）穩穩守住勝利，全隊一擁而上慶祝奪冠。（記者王藝菘攝）

後段棒次發威 擊退豐田

〔記者林宥辰／台北報導〕高雄中正國小平均身材高大，本屆富邦盃備受矚目，昨四強戰先擊敗同屬高雄的復興國小，闖進冠軍戰後，靠著後段棒次發威，先發投手林劭威、陳善宇共同壓制，7：4力克強敵台東豐田，拿下本屆富邦盃冠軍，中正、豐田兩支勁旅，今則都要和南韓盧原少棒進行交流賽。

中正教練團賽前就安排讓林劭威、陳善宇兩位投手先後登板，首局利用豐田內野守備不穩先得2分，4局上林劭威遇到亂流，交給陳善宇接手，兩人合力守住勝果。

陳善宇被教練楊正安評為進步最多，繼巨人盃冠軍戰後再次登板，遇到大賽表現都不錯。陳善宇自己坦言，其實冠軍戰登板還是會緊張，但昨役狀況特別好，「教練當時跟我說，還有3分領先可以讓我丟，我的控球好很多，不過之後的選拔賽，投打都還要再加強。」

中正繼巨人盃後，本學期又奪一冠，楊正安說：「此役要感謝後段棒次發揮，投手表現也不錯，之前巨人盃是學期初，各隊戰力還在整合，富邦盃強度高，小球員都進步很多。」

季軍戰由桃園中平和高雄復興交手，最後一出局前，中平還落後1分，兩出局壘上有人時，林后稷擊出右外野方向飛球，形成兩分打點再見安打，中平終場6：5逆轉勝。

林后稷身兼季軍戰先發投手，但在陣中並非王牌投手的他很老實地說：「球隊沒投手，上就對了。」最後成為致勝安打英雄，林后稷坦言上場打擊前很緊張，第一時間以為對方會接到球，反而認為應該算對方失誤，「我也是外野手，之前友誼賽也有漏過球，就覺得同病相憐吧！」