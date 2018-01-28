HBL 8強戰 南霸天今戰衛冕軍

高苑拚連3年晉4強，一哥陳郁仁（右）肩負領導任務。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕HBL八強戰今於台北體育館點燃戰火，男子組戰局詭譎多變，衛冕軍松山高中在少了高國豪後，戰力下滑，複賽僅拿下3勝2敗，連霸之路坎坷，五戰全勝的南山高中，主力中鋒吳沛嘉受傷確定趕不及八強賽，反觀泰山、能仁、高苑和東山等隊兵強馬壯、虎視眈眈，另外，以外卡晉級的東泰和南湖也有機會殺進四強，本屆HBL各隊有機會，卻都沒把握。

泰山高中上季無緣四強，本季捲土重來，202公分的主力中鋒譚傑龍已蛻變成為球隊一哥，也被評為現今高中籃壇的第一中鋒，本學年度出賽8場，場均轟下15.5分和13.8籃板，其中複賽出戰強恕一戰更繳出20分、19籃板，幾乎「雙二十」的成績單，也是泰山攻進小巨蛋的關鍵人物。

南台灣唯一晉級八強戰的高苑工商，則誓言要再度「攻蛋」，在田浩和洪楷傑等主力畢業後，陳郁仁接下一哥的棒子，教練團期盼用防守和團隊進攻，助「南霸天」連三年殺進四強，今日首役就先面臨衛冕軍松山高中的挑戰。

女子組八強賽於今日下午兩點在台北體育館和陽明高中兩地開打，首戰由淡水商工對決南湖高中；另外六支球隊包括衛冕軍普門、永仁、陽明、南山、滬江、苗商也將登場，其中普門高中，連續三年至日本移訓，將在八強賽驗收，對於連霸胸有成竹，至於預賽五戰全勝的南山，本學年也有機會再攻進小巨蛋。