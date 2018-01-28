沃妹不可思議 隔6年重返世界第1

沃茲妮雅琪（美聯社）

一掃無冕后陰霾 近億元入袋

〔記者梁偉銘／綜合報導〕澳網女單決戰近3小時，「丹麥甜心」沃茲妮雅琪技高一籌，7：6（7：2）、3：6、6：4拖垮羅馬尼亞現任球后哈勒普，沃妹生涯首獲大滿貫金盃，不但暌違6年重返世界第1，也一掃四大賽皆空的「無冕后」陰霾。

確定勝利到手時，沃茲妮雅琪情緒激動，當眾丟拍倒在場上，雙手掩面無法起身，這是她自2009、14年兩度美網決賽失利後，第3度大滿貫爭金首度攻頂，獨享400萬澳幣（約9442萬台幣）獎金，丹麥史上首位四大賽冠軍說：「我要特別感謝父親和未婚夫大衛李，是你們一路支持陪伴歷經這麼多，讓我總算圓夢。」沃妹將自2012年1月後重返球后寶座，整整相隔6年，也締造公開賽時代最久紀錄。

去年新加坡總決賽，沃茲妮雅琪才贏得生涯最高等級冠軍，短短3個月又笑擁大滿貫金盃，令27歲的澳網第2種子笑開懷。總計她與年輕1歲的頭號種子哈勒普對戰7次，如今「丹麥甜心」把優勢擴大為5勝2負，更完成4連勝。至於哈勒普未改其悲情宿命，繼2014、17年兩度法網爭后受挫，再苦吞大滿貫決賽第3敗；加上球后頭銜拱手讓人，更令她失望之情溢於言表，「我的腳踝有傷，但每場比賽都盡力了。大家都說事不過三，希望第4次如願奪冠。」

男單決賽將於台灣時間今天下午4點半登場，「高齡」36歲的瑞士老將費德爾來勢洶洶，6連勝、1盤未失的狀態正好，距離追平賽史「六冠王」、史上最高大滿貫20金等殊榮，也只剩最後一步；至於阻擋第2種子費爸衛冕的終極對手，正是去年溫布頓草地決賽手下敗將、第6種子的克羅埃西亞「重砲手」西利奇。