僅花27分鐘封后 戴資穎今年首冠開張

戴資穎昨雖然帶傷上陣，仍以直落二拿下冠軍。 （美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕深受印尼球迷愛戴的世界球后戴資穎，昨天宛如坐擁主場優勢，獲得粉絲高分貝加油聲加持，她在印尼大師賽冠軍戰，速戰速決僅花費27分鐘，以21：9、21：13輕取印度前球后賽娜，收下今年首冠，進帳冠軍積分9200與獎金26250美元（約76萬6500台幣）。

積分大幅領先 穩居球后

戴資穎感謝當地球迷的熱情支持，也預告7月印尼公開賽將再回來，小戴2016年在此勇奪個人首座頂級超級賽冠軍，這裡堪稱小戴福地，印尼雅加達亞運8月下旬開幕，小戴可望結合當地「穎迷」力量，再創佳績，小戴曾在2014年的仁川亞運勇闖女單4強，榮膺台灣第1人。

收下冠軍9200積分後，戴資穎排名穩居第1，本週四最新排名出爐時，小戴積分將來到93839，與世界第2的山口茜，差距9710分，加上2月賽事較少，3月初全英公開賽前，球后不會換人做。

腳傷未好 吞了消炎藥才上

上一站馬來西亞大師賽冠軍戰，戴資穎右腳大拇趾破皮，包紮後又經歷5天激戰，傷口尚未癒合並出現瘀青，戴資穎父親戴楠凱表示，女兒吞消炎藥才上，回台灣後要好好養傷。

戴資穎與周天成將缺席2月亞洲羽球團體賽，選擇把機會給國家隊隊友發揮，小戴下一站為全英公開賽，將以衛冕者身分參賽。