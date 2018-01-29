球季新目標》林樺慶要「長」 朱俊祥求「穩」

桃猿投手林樺慶希望新球季要比去年更好。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／屏東報導〕林樺慶、朱俊祥都在去年完成第一個完整球季，多項成績都寫下生涯新高，今年春訓顯得更有信心，都希望新球季要比去年更好，至於首要加強目標，林樺慶要更「長」，朱俊祥要更「穩」。

桃猿投手朱俊祥希望新球季要比去年更好。（記者黃志源攝）

長，指的是局數。林樺慶去年扛起第5號先發，去年季後自主訓練加強體能與重訓，希望拉長投球局數，他認為，先發就是要盡量吃局數，去年可以投到100局（106.1局），今年當然要更進步，平均每場要拉長到6局。

除了長，還有升降。要升的是球速，去年季後他參加中職投手訓練營，希望找到更好的訓練方式，把均速從142公里提升到145公里；要降的是防禦率，去年5.25高於聯盟平均4.96、猿隊平均4.29，至少先降到5以下。

穩，指的是全季，朱俊祥去年成為牛棚主力，出賽40場、投37局雖都超越前4年總和，上、下半季卻有出賽27場投24局、出賽13場投13局的明顯落差，他指出，過去不曾整季在一軍，下半季感覺力不從心，今年的重點是加強體能，希望全季都很穩定。

朱俊祥前天跑步覺得腳有點緊，幸好是正常現象，昨天休息一天自主調整，他表示，去年整季保持健康，還參加總冠軍賽、亞冠賽，讓他更懂得春訓要如何調整，備戰新球季也更有信心。