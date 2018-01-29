選秀10輪外 嚴宏鈞拚第4位開季一軍

2015年季中選秀會第11輪獲桃猿指名的嚴宏鈞，今年可望登錄開季一軍名單。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／屏東報導〕2015年季中選秀會第11輪獲Lamigo桃猿指名的嚴宏鈞，今年可望繼2014年統一獅王寶篁後，成為中職史上第4位選秀順位在第10輪外，卻能登錄開季一軍名單的球員。

嚴宏鈞去年5月7日首次登錄一軍待命，7月25日首次在一軍出賽，以攻守俱佳的打擊率2成82、阻殺率5成42，及時補上猿隊下半季先發捕手位置，不僅總冠軍賽再獲重用，還在亞冠賽敲出中職聯隊首安，被看好今年開季就進入一軍名單。

嚴宏鈞4月才滿21歲，經過去年出賽38場的歷練，今年春訓更有動力，訓練方向也更明確，他表示，開季就上一軍是每個球員的目標，畢竟春訓才剛開始，還不會想那麼多，希望加強打擊能力，把握熱身賽好好表現。

王寶篁於2010年季後選秀會第11輪獲統一獅指名，2014年因林志祥、周廣勝相繼受傷而進入開季一軍名單，開幕戰擔任先發二壘手，以2打數2安打獲選單場MVP，生涯只於該季在一軍出賽6場，隔年季後就被釋出。

陳威儒16輪最低順位紀錄

中職史上開季一軍名單的選秀最低順位球員，是2011年兄弟象陳威儒，他於2009年季後選秀會第16輪被象隊指名，2011年開幕戰以代打上場，2015年季後被中信兄弟釋出。