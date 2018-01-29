富邦盃少棒交流賽》盧原被豐田砲打 雨中求戰中正

豐田黃錦豪（右）轟出滿貫砲，獲得隊友熱烈歡迎。 （富邦提供）

〔記者吳清正／台北報導〕富邦盃少棒賽昨天進行國際交流賽，激戰組亞軍台東豐田黃錦豪全場打下7分打點，包括1發滿貫砲，以15：5大勝韓國盧原，提前於4局結束比賽。

盧原下午再戰激戰組冠軍高市中正，由於天雨、場地泥濘，大會原本決議取消比賽，但是兩隊小球員都想打，於是改打2局的友誼賽，後來應盧原要求多打1局，中正林德昱、李俊翔和蔡承融各擊出1支全壘打，9：0獲勝。

豐田、盧原之戰，先攻的盧原1局上先馳得點，取得1：0領先，下半局豐田隨即大反攻，黃錦豪以二壘打攻下追平分後，攻勢一發不可收拾，單局連打14人次攻下10分，包括黃錦豪這一局第2打席轟出滿貫全壘打。

2局上盧原也有一輪猛攻扳回4分，包括朴忄利元的陽春彈，但下半局豐田又打了一輪攻下5分，保持10分領先，打完4局上半提前結束比賽。

黃錦豪3打數共擊出1支全壘打、2支二壘打，楊竣翔3打數3安打、余政陽2打數2安打，都打下2分打點。

友誼組龍山擊敗日僑

昨天的另一場比賽，友誼組冠軍北市龍山以16：1擊敗日僑學校，難得參加正式比賽的日僑學校雖然被4局扣倒，仍然非常開心。

日僑學校領隊橋本行平表示，球員都是日僑學校學生，但並不是校隊，而是社區球隊，每週只在星期日上午練球，以前不認識其他球隊，只能自己練球，很寂寞，近兩年來開始有友誼賽，但是在青年公園棒球場這樣標準的少棒場地比賽是第一次，全隊都非常興奮，希望明年還能再參賽。