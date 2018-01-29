巴哈馬菁英賽》強風亂節奏 徐薇淩暫第5

巴哈馬菁英賽第2回合，台灣選手徐薇淩排名暫第5。（資料照）

〔記者趙新天／綜合報導〕Pure Silk巴哈馬LPGA菁英賽因為連日強風，賽程一再延誤，台灣女將徐薇淩在第2回合表現不錯，到台灣時間昨天深夜補賽時，打完14洞，暫以總計低於標準桿3桿並列第5。

這場比賽徐薇淩第1回合以平標準桿73桿完賽之後，足足等了兩天，到昨天清晨4時15分第2回合才開球，她在強風中只打了9洞，賺進3個博蒂，因為天色太暗比賽再次喊停，當時她並列第3。

徐薇淩表示，都待在住處等，比賽延誤沒有太大影響。她說：「風真的太大了，第7洞和第8洞都只剩75碼左右，還要拿劈起桿攻果嶺。第2洞大順風拿3號木桿開球可以打超過290碼；但遇上大逆風，拿1號木桿開球只打得到210碼。」

台灣時間昨晚8時第2回合補賽開始，徐薇淩連著5洞打Par，維持低於標準桿3桿，到截稿時仍並列第5名。

世界球后馮珊珊在補賽開始後，4洞打下2個博蒂，總計低於標準桿6桿，成為新的領先者 。美國好手湯普森也有所斬獲，補賽到第4洞也以低於標準桿5桿追上加拿大的韓德森，並列第2。

同場出賽的曾雅妮和錢珮芸，昨天已打完第2回合，都繳出76桿。曾雅妮總計153桿暫時並列76名，要等補賽打完才知道能否晉級。錢珮芸總計157桿已遭淘汰。