史上頭一遭》桃園巨蛋屋頂漏水 璞園、裕隆延賽

桃園巨蛋屋頂漏水，璞園總教練麥班達（中）、裕隆總教練魏永泰（右）與裁判陳傳仁（左）場中會商。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕璞園昨在桃園巨蛋與龍頭裕隆交手，同時是主題週重頭戲，抽出頭獎汽車得主，但兩隊廝殺至第2節尾聲時，竟出現屋頂漏水的意外插曲，比賽暫停1小時後確定延期，為SBL史上首度延賽；暫停當下，裕隆以37：32領先，比賽將延至3月27日晚間7點於新莊體育館舉行。

桃園巨蛋屋頂漏水導致地板積水，確定比賽延期。（記者陳志曲攝）

SBL本季首度移師桃園巨蛋，昨璞園與裕隆一戰，比賽第2節時出現漏水情況，令人匪夷所思，為了球員安全著想只能暫停，但遲遲無法解決漏水情況，只能順延，讓不少球迷敗興而歸。

桃園市體育局局長夏金興表示，由於桃園地區自早上開始下雨，屋頂天幕雖已有抽水及排水設備，也隨時派人監控，但仍出現漏水情況，「去年世大運已編列1億4000萬進行整修，不過場館本身已經26年，仍有部分地方老舊須整理。」

璞園主場週的頭獎，市值53.9萬的TOYOTA VIOS雅緻版汽車得主出人意料，由目前就讀國立體育大學、去年的選秀探花李家慷抽中。

選秀探花 李家慷抽中汽車

李家慷去年被璞園以首輪第3順位選中，這幾天來比賽現場幫忙，他說：「今天買了2件衣服花400元，獲得抽獎機會，真的覺得很驚喜。」上週才剛考過機車駕照的李家慷笑說：「我沒有汽車駕照，車子應該會先給家人。」