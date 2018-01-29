柯瑞狂飆49分 勇士率先40勝

柯瑞昨飆本季新高49分，帶領勇士率先拿下40勝。 （美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA東西部雙雄昨正面交鋒，上演兩大頂尖後衛飆分秀，塞爾提克厄文拿下37分，柯瑞技高一籌、狂轟8顆三分球，繳本季新高49分，最後關頭在全場大喊MVP的歡呼中，4罰俱中，帶領勇士以109：105收下3連勝，隊史第5度成為聯盟率先拿下40勝的隊伍，戰績穩居聯盟第一。

前次交手塞爾提克以4分差驚險獲勝，昨兩隊碰頭又是火光四射，鏖戰至最後1分鐘才分出勝負，柯瑞說：「他們開局太瘋狂，我們都想在對方面前打出最好的表現。」

上半場結束，勇士僅以4分落後，第3節柯瑞獨拿18分帶頭衝，勇士一度超前，決勝節輪到厄文表現，屢屢突破防守悍將伊古達拉、D.格林後得分，不過柯瑞在決戰時刻連拿5分穩住領先，迫使綠衫軍讀秒階段祭出犯規戰術凍結時間，而柯瑞4罰俱中沒給綠衫軍機會。

柯瑞此役投進8顆三分球飆49分、5助攻，生涯第2度連續5場比賽投至少5顆三分球，下一戰若他再投進5顆三分球，即可追平前金塊球員麥克勞德在1995-96年球季締造、連6戰至少投進5顆三分球的歷史紀錄；杜蘭特20分、9籃板，D.格林15分、11籃板。

厄文37分 綠衫軍惜敗

厄文表現同樣亮眼，命中率達7成，繳出37分、4助攻，J.布朗20分次之，卻難以招架勇士砲火，黯然兵敗客場，不過賽後厄文仍展現風度，與柯瑞擁抱致意；有趣的是，觀戰的騎士詹姆斯也在推特「喊燒」，直呼柯瑞和厄文表現太不可思議了。