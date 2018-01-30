白宮來的邀請卡 也有球員不鳥

2016年世界大賽冠軍小熊隊去年初應邀到白宮，會見當時的總統歐巴馬。 （資料照）

總統接見職業運動冠軍隊伍，在台灣是頭一遭，在北美4大職業運動（MLB、NBA、NFL、NHL）卻是行之有年的傳統，也是冠軍隊和職業運動員的榮耀。

據ESPN報導，美國職業運動隊伍受邀赴白宮的紀錄，可追溯至19世紀。1865年，當時總統詹森曾邀兩支業餘棒球隊赴白宮；首支獲總統之邀赴白宮的世界大賽隊伍，是1924年的華盛頓參議員隊，會見當時美國總統柯立芝；首支赴白宮的NBA冠軍隊伍，是1963年的波士頓塞爾提克，應甘迺迪總統之邀。

美國前總統歐巴馬是MLB芝加哥白襪和NBA芝加哥公牛的鐵粉，即使如此，他任內接見其他冠軍隊時仍會展現幽默，甚至妙語如珠，和球員打成一片，成為媒體報導話題。

各冠軍隊都把赴白宮視為榮譽，球團也會回贈小禮給總統做為紀念，但也有不少球星因政治等各種不同因素缺席盛會，成為冠軍榮譽之外的另類焦點。去年勇士隊拿下NBA總冠軍，頭號球星柯瑞就不願赴白宮和總統川普見面，最終川普也怒撤邀請。

去年奪下隊史首座世界大賽冠軍的MLB太空人隊，則答應白宮邀請，今年全隊都預計出席，但因太空人隸屬美聯，新球季不會對上國聯的華府球隊華盛頓國民隊，和距離白宮較近的美聯東區金鶯又得等到季末才交手，因此太空人在球季中要排出空檔到白宮，也要配合總統時間，看來造訪白宮行程仍未喬好。（記者林宥辰）