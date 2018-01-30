HBL》「勵正連線」復仇 延長賽氣走泰山

林正（左）以17分、23籃板與7阻攻打出生涯代表作。 （記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕松山高中「勵正連線」林勵、林正昨合奪42分，搭配章富溢在延長賽最後8.55秒完成「三分打」，終場以84：79氣走泰山高中，不只討回12強複賽敗給泰山的顏面，也在8強賽取得2連勝。

林勵（右）擺脫先前的低潮，在第4節、延長賽共拿17分，全場拿到25分。（記者林正堃攝）

章富溢最後8.55秒「三分打」

204公分林正以17分、23籃板與7阻攻生涯代表作，勝過泰山禁區一哥譚傑龍的9分、15籃板。此仗對他更是證明之戰，畢竟在高中生涯都被教練黃萬隆拿來跟南山高中吳沛嘉、能仁家商陳范柏彥及譚傑龍等長人比較，他苦笑表示，「我不被看好起碼2年，在一票長人中只能算老么，但我現在高三，所以每一場都要放開來打，想辦法幫助球隊贏球。」

被黃萬隆頗為看重的主控林勵擺脫先前低潮，這回在第4節、延長賽共拿17分，全場獲25分，但卻在延長賽1分45秒提前5犯畢業。他坦言，真的很懊惱，整顆心都懸在半空中，很怕被對手翻轉戰局。

好在松山板凳戰將章富溢跳出來，他攻下HBL個人新高15分，生涯首度扮演致勝功臣。他表示，平時練球及教練的嚴厲指導壓力最大，此次才能無懼拉鋸戰的緊張，在適當時機跳出來當英雄。

南山高中昨以83：65大勝南湖高中，本屆至今未嘗敗績，今晚7點將與松山一較高低，也是雙方自上屆總冠軍賽後首次交手。