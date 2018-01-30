中職熱身賽兵分3路 3/12開打

中職熱身賽賽程表

〔記者吳清正／台北報導〕職棒29年將於3月24日開打，公辦熱身賽則在3月12日展開，一連8天共進行12場比賽，其中天母球場首度進行熱身賽，預售票也將於2月12日中午11時開賣。

今年熱身賽將從3月12日起接連在台南、屏東、天母進行，3月17、18日天母都將進行一日兩戰。

熱身賽預售票提前一個月於12日中午11時在FamiTicket全網購票網或FamiPort開賣，而65歲以上長者、115公分以下兒童及持身心障礙證件者免費入場。

此外，中職CPBL TV昨正式上線開賣，除了持續提供即時球賽轉播，今年新增獨家服務「歷年精選賽事」VOD隨選視訊服務，3月23日午夜前購買可享早鳥優惠價999元。

CPBL TV正式上線開賣

CPBL TV去年訂戶1萬5000多人，較前年稍微下滑，主要受各球團都提供免費線上收看影響，因此CPBL TV除了4隊所有賽事都可收看，還包括熱身賽、例行賽、明星賽、季後賽、總冠軍賽。

原本隔天才能觀看該場賽事VOD隨選視訊的功能，也進化至每場賽事結束後15分鐘，球迷即可透過拉動時間軸功能，觀看精采一局及關鍵一擊，並提供其他平台沒有的「歷年精選賽事」，職棒3年起的經典比賽將陸續上線，預計有500場。