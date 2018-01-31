韓職》旅韓首季喊10勝 王維中拚明年返美

NC恐龍官方臉書則放上王維中向球迷問好的影片，他最後則用韓文說了謝謝。

。（取自NC恐龍官方臉書）

對韓印象佳 自許多吃局數

〔記者倪婉君／綜合報導〕25歲台灣左投王維中昨隨NC恐龍赴美春訓，是他加盟韓職後首次正式亮相，也首度接受韓媒採訪說出本季目標：「盡最大努力成為10勝投手！」他更希望在韓職好好學習後，明年有機會重回大聯盟。

王維中以總值90萬美元（約2647萬台幣）合約加盟NC恐龍後，就受到韓媒高度關注，昨以西裝造型現身仁川機場，更成為採訪焦點。

加盟後初亮相 成採訪焦點

儘管對韓國職棒和NC恐龍還不熟悉，王維中也是到機場才首次和隊友見面，但他對韓國的印象很好。只是韓國最近很冷，他也說，「來這裡待了5天，真的好冷。」對於韓國食物，他則笑說，「排骨很好吃。」

王維中昨隨NC恐龍赴美春訓，是他加盟韓職後首次正式亮相。（取自JTBC新聞）

王維中表示因為想在亞洲職棒投球，才選擇加盟韓職球隊，他也對自己定位為先發投手顯得很有信心，不但期許要多投一些局數，還希望成為10勝級投手。NC恐龍去年兩名洋投海克和曼希普各繳出12勝，王維中今年和另一名新洋投維瑞特也要盡力投出雙位數勝投。

目前尚未進入牛棚階段，王維中赴美後會盡力調整，希望能對球隊有所貢獻。由於老東家釀酒人的春訓基地也在附近，王維中很期待再和老戰友重逢。

在接受韓媒「MYDAILY」訪問時，王維中也透露心中的更大夢想，「我想在韓國好好學習之後，看明年有沒有機會再拚回大聯盟。」去年球速飆出97英里（156公里），王維中希望在韓職充實自己，再拚回最高殿堂。

NC恐龍將在亞利桑納訓練到2月22日，隔天至3月8日移師洛杉磯進行第二階段實戰，接著返國準備13日展開的韓職熱身賽。韓職新球季於3月24日開打，NC恐龍首戰LG雙子，也可以期待由王維中掛帥先發。