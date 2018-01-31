日職》涌井秀章、青木宣親 回老東家再出發

青木宣親以3年10億日圓回養樂多。（資料照，路透）

〔記者徐正揚／綜合報導〕美職自由球員市場交易冷清，超過半數自由球員迄今仍沒找到新球隊，想挑戰大聯盟的涌井秀章乏人問津，去年在美職待過3隊的青木宣親談約不順，分別決定回到日職前東家羅德、養樂多。

涌井：想空拋井口監督

涌井去年季後行使海外自由球員權，有美職球隊報價但沒提出合約，決定重回一直與他保持聯繫的羅德，預計2月1日前往石垣島投入春訓。他透過球團表示，井口監督從球員時期就關照他，想把井口拋在空中（指封王）的心情愈來愈強烈。

涌井在日職13年，先後效力西武、羅德，累計123勝112敗、防禦率3.45，在洋聯拿過3次勝投王、4次投手金手套，另入選日職明星賽6次，2009年以16勝6敗、防禦率2.30勇奪澤村賞。上季5勝11敗、防禦率3.99，與前2年至少10勝、防禦率不超過3.40有段落差。

青木穿回發跡的「23」號

青木去年效力太空人、藍鳥、大都會，合計打擊率2成77、全壘打5發、打點35分，季後雖有多隊接觸但合約洽談不順，決定結束6年大聯盟生涯，以3年10億日圓回養樂多，由於赴美前的「1」號已被看板球星山田哲人使用，他將穿回發跡時的「23」號。