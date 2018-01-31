熱騰騰澳網金身手 梁恩碩今在家炫技

梁恩碩（右）與教練詹謹瑋聯手出擊。（記者廖振輝攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕澳網青少女包辦單、雙打雙料冠軍的「小鋼砲」梁恩碩，與教練詹謹瑋獲女雙外卡，今下午約5時後於WTA台灣公開賽出擊，師徒倆首戰第3種子的烏克蘭克奇諾雙胞胎，已一戰成名的梁恩碩說：「職業賽難度更高，我會抱著學習的心態好好把握。」

搭檔教練詹謹瑋出擊

身高僅158公分的梁恩碩，昨才從南半球趕抵國門，便馬不停蹄投入台灣公開賽，吃苦耐勞的她不喊累，加上國際網總世界青少女排名從第5躍升至第2，更令「小鋼砲」大受鼓舞，「很開心，也很意外。證明網球不是只有高個子能打，我們這種矮個子也做得到。」

矮將出頭最感激母親

梁恩碩感謝媽媽夏碧霙一路相伴，兩人相擁場面溫馨，她說：「我身材比較矮，大家都不看好，都是媽媽相信、支持著我！」

梁恩碩場上拚勁十足，其實場外靦腆害羞，「天生條件沒人好，打來真的很辛苦，澳網好幾次差點輸掉，真的謝謝媽媽，別人看衰時，只有她鼓勵我，不要聽外面閒言閒語。」夏碧霙則笑回：「這是沒有預料到的結果，要感謝的人太多。」

至於詹謹瑋的教練父親詹佛成則分析：「恩碩雖然矮，但核心肌群好、手感佳，迴轉半徑比其他球員小，讓她回擊動作更快，難怪被日本對手稱為『台灣小鋼砲』。」詹佛成還強調，梁恩碩與時下年輕人不同，個性沉穩且喜怒不形於色，神經大條、心臟強，落後時更能激發奮戰鬥志，「這正是她澳網多次面臨賽末點，卻都後來居上逆轉勝的關鍵。」