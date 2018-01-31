苗商飆分破百 變「三分球部隊」

苗商徐詩涵射進5記三分彈，整場攻下21分，助隊擊敗淡商搶下8強首勝。 （記者林正堃攝）

全隊11顆三分球 苗商廖怡婷（左）前役在最後關頭失誤，球隊遭逆轉，昨將功折罪，飆32分新高。（記者林正堃攝）

打退淡商

〔記者林岳甫／台北報導〕HBL女子組苗栗高商昨團隊火力大爆發，全場飆進11顆三分球，高三隊長徐詩涵、高二後衛廖怡婷都打出生涯代表作，以101：61大勝傳統強權淡水商工，取得本屆8強首勝，並揮別前役最後0.5秒遭南山高中逆轉的陰霾。

廖怡婷將功折罪 飆32分

苗商前天面對南山僅拿42分，且廖怡婷在讀秒階段發生致命失誤，被對手逆轉戰局，賽後全隊陷入低氣壓，連最堅強的徐詩涵都淚流滿面。

徐詩涵前晚反省一番後，深知身為隊長不能因為一戰勝負就此洩氣，便打起精神不斷鼓勵心情低落的隊友。苗商昨果真收起難過的眼淚，並利用強悍防守搭配凶猛進攻，以隊史在HBL戰場首見的破百分，把淡商打得潰不成軍，賽後也出現和樂融融的慶祝場面。

徐詩涵此役砍進5顆三分球，其中4個來自第3節，攻下21分、8助攻與7籃板；廖怡婷將功折罪，砍進個人生涯HBL新高32分，外帶5籃板、5抄截。

南山遭滬江逆轉 吞首敗

南山女籃前天贏得險象環生，昨卻在第3節僅拿11分，遭對手滬江高中逆轉，以67：78吞本屆首敗，也宣告女子組已無不敗球隊。