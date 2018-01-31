自由車「登山王」出走 彭源堂糾葛的抉擇

2017台灣登山王挑戰賽國內冠軍的車手彭源堂，新賽季將加盟澳洲車隊。（彭源堂提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2017拿下台灣登山王挑戰賽國內冠軍的實力車手彭源堂，宣布新賽季將加盟澳洲黃金海岸的麥當勞（Team McDonalds Downunder）三級洲際車隊，展開旅外生涯，成為台灣首位旅澳的車手。

成為台灣首位旅澳選手

24歲的彭源堂去年大放異彩，除了擊敗台灣一哥馮俊凱奪下登山王外，在全運會公路賽摘下銀牌，並在環鄱陽湖公路賽披上象徵華人第1的粉紅衫，但年底卻面臨生涯的十字路口，台灣自由車競賽風氣低落，比賽萎縮，迫使彭源堂最終選擇離鄉背井打拚，才能延續選手路。

彭源堂坦言：「加入澳洲車隊既興奮又緊張，畢竟過去都效力於台灣的車隊，首次隻身旅外，生活要重新適應，但反覆思索後認為，若放棄選手生涯，人生定會留下遺憾，所以決定放手一搏，期望能在亞巡賽贏得一場勝利。」

彭源堂今天就會在太陽先驅報巡迴賽登場，此賽事為國際自由車總會（UCI）認定的2.1級多日賽，將吸引來自澳洲和世界各地頂尖的自由車車手參加，過去我國環台賽國手盧紹軒也曾在此賽事登場，最終以總成績第83名作收。

國內自由車賽事萎縮

台灣自由車好手外流嚴重，新科公路賽國手選拔銀牌得主徐暄評新賽季將轉戰中國自由車聯賽，加上盧紹軒、黃文忠和王景徽也將赴斯洛維尼亞加盟高斯特車隊，2018年在國外打拚的選手多達12人，創下歷年新高，留不住人才是台灣自由車界嚴重的警訊。