李振昌簽道奇小聯盟約 獲邀大聯盟春訓

李振昌上月隨富邦悍將春訓，昨確定和道奇簽訂小聯盟合約，並獲邀參加大聯盟春訓。（資料照，記者黃志源攝）

大聯盟春訓 台將今年第7人

〔記者吳清正／綜合報導〕李振昌和道奇簽訂小聯盟合約，並獲邀參加春訓，力拚重返暌違2年的大聯盟，將於2月13日向道奇春訓營報到。

李振昌成為今年第7個確定參加大聯盟春訓的台灣球員，前6人包括40人名單內的馬林魚陳偉殷、光芒胡智為、小熊曾仁和、紅襪林子偉、印地安人張育成和受邀的海盜張進德。去年9月曾有破紀錄的5名台灣球員同時在大聯盟，今年將挑戰再創新高。

臉書貼文：再拚一次

李振昌曾表示，只要能有更多出賽機會，不排斥到任何地方打球，但仍以美國為優先考量。在確定加盟道奇後，他在臉書表示：「2018年新球季，確定繼續在美國職棒體系努力。這是我思考很久，並和家人討論過的決定，既然美國還有機會，那就再全力拚一次。謝謝道奇給我機會，接下來的大聯盟春訓我會努力，謝謝大家一直以來的關心和支持！」

上次大聯盟登板 已2年多前

李振昌上一次大聯盟登板是2015年9月30日，球季後印地安人隊把他的合約賣斷給西武，但他對日職適應不良，2016年只在一軍投了16.2局，去年加盟洛磯，整季都待在小聯盟。

李振昌今年因遲遲未確定球隊，比往年慢開始自主訓練，不過，日前隨富邦悍將春訓時表示，進度都在掌握中，調整得很順利，有信心在球季開打前達到最佳狀態。