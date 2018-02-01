東西強權落難日》勇士30分慘敗 騎士折損「愛」將

勇士射手昨天大熄火，只剩K.湯普森單場27分撐場。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕連3年殺進總冠軍賽的勇士、騎士昨同日落難，戰績高居聯盟第一的勇士，以99：129遭爵士痛宰，創下本季最大輸分；騎士輸球又傷大將，明星前鋒洛夫首節就傷退，終場114：125不敵活塞，近10場吞7敗。

柯瑞、杜蘭特冰冷 K湯27分撐場

勇士攻守失序，柯瑞手感冰冷，三分球7投1中，僅得14分；杜蘭特三分球5投盡墨，全隊僅K.湯普森表現正常，他攻下全場最高27分，但獨木難撐大樑。

主帥柯爾賽後怒斥球員心不在焉，他表示，「NBA每隊都是強隊，若打球不專注，陣中有再多好手都沒用，此役我們沒有拚勁，打得乏善可陳、有氣無力。」

騎士衰事連連，詹姆斯肩頭上壓力更顯沉重。（法新社）

騎士屋漏偏逢連夜雨，日前才傳出球員內訌，昨又傷了洛夫，經檢查後確定為左手掌骨折，最多恐缺席2個月，主帥泰倫魯無奈地說，「一下雨就是大雷雨，球隊諸事不順。」

騎士衰神上身 洛夫骨折得休2月

本季厄文離隊後，洛夫成為球隊第二得分點，場均能進帳18.2分和9.6籃板，洛夫倒下後，詹姆斯的壓力勢必更沉重，昨斬獲全隊最高21分的詹姆斯表示，「洛夫受傷對我們影響很大，球隊必須重新佈陣，他不在的日子將很艱困。」