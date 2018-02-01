富邦續留郭泓志 「海歸派」勢力龐大

富邦領隊蔡承儒表示，和郭泓志的合約談得差不多了。 （資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕「不死鳥」郭泓志新球季是否繼續效力富邦悍將？經紀人張家銘表示，目前還在談約中，富邦領隊蔡承儒則說，合約談得差不多了，加上正在測試的林克謙，預計農曆年後對外宣布結果。

去年7月郭泓志加盟富邦，繳出4敗3中繼4救援、防禦率6.27的成績，同年底右肩動刀，為個人職業生涯所挨第8刀，球季結束，富邦盼續簽。張家銘表示，目前郭泓志仍在美國復健、自主訓練，預計本月初返台。

郭若續簽 海歸派將達15人

如果郭泓志順利加盟，目前富邦旅外球員將達15人，「海歸派」勢力龐大，其中郭泓志、倪福德、羅嘉仁、胡金龍和林哲瑄曾上大聯盟，副領隊陳金鋒也具大聯盟資歷。

蔡承儒認洋將條款應修改

外傳富邦有意網羅伍鐸和賽格威，由於中職規章訂定「228洋將條款」，除原球團外，在隔年2月28日前，其他球團都不能和該洋將接觸。蔡承儒表示，洋將經紀人會來跟球團接觸，但沒談內容，以球團立場，只要是好的洋將都會考量，至於是否網羅伍鐸和賽格威，還須評估。

對於228洋將條款，蔡承儒認為確實有改善空間，如果洋將優先議約權時間點訂在該年度12月31日或隔年1月底會合理一點，國外職棒也是如此，之後領隊會議將提案修改，不過也要尊重其他球團意見。

馮：未修法前先照規章走

對此，中職秘書長馮勝賢表示，聯盟會了解4隊領隊聲音，並參考國外職棒例子和做法，之後在領隊會議提出來討論，再決議是否要修改條款。不過，在修改前，還是要照著規章走。