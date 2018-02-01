台灣女網賽》周杰倫送花籃 梁恩碩好事未成雙

澳網勇奪青少女組單、雙打冠軍的17歲小將梁恩碩，昨在賽前收到偶像周杰倫特地送上的花籃和卡片。（記者張嘉明攝）

雙打未能開胡

WTA台灣女網賽，梁恩碩（左）與教練詹謹瑋（右）搭檔雙打未能開胡。（記者張嘉明攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕甫於澳網勇奪青少女組單、雙打冠軍的17歲小將梁恩碩，昨在WTA台灣女網賽賽前收到大禮，偶像周杰倫特地送上花籃和卡片，為她加油打氣，可惜她與教練詹謹瑋搭檔的雙打未能開胡，最終以2：6、4：6不敵烏克蘭克奇諾雙胞胎。

周杰倫巧妙地用歌曲「夢想啟動」的歌詞當作祝福，在卡片上寫道：「在現在、在未來，為你喝采！」梁恩碩收到既驚又喜，她說：「比賽前都聽周董的歌紓壓，沒想到能收到偶像的祝福，心中的喜悅和拿澳網冠軍一樣，會把卡片裱框，跟獎盃放在一起。」

梁恩碩前天凌晨才返台，休息不到2天就出賽，她表示：「沒有時差問題，在飛機上有補眠，但球場不太適應，尤其球彈速比澳網慢很多，比賽抓不到節奏。」

世界排名273的張凱貞昨1日2戰，下午女單次輪以3：6、6（3）：7不敵哈薩克女將普丁塞娃；晚間的女雙首輪則與莊佳容聯手以3：6、6：2、1：0（2）逆轉收拾泰印組合普莉普／童貝瑞。

張莊配逆轉勝對手

面對世界排名51的普丁塞娃，張凱貞比賽後段才找到節奏，次盤陷入1：5劣勢時急起直追，第8局更神奇地化解6個賽末點，展現韌性。她表示：「當時被逼到絕境，我只告訴自己不要失誤，盡可能把球往中間打，經過多拍來回，對手變得急躁，發生非受迫性失誤。」

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