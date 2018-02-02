金酒有一「寶」 達欣就是贏不了

金酒張容軒（右）攻下生涯新高30分。（記者陳志曲攝）

衛冕軍吞對戰4連敗

〔記者粘藐云／桃園報導〕衛冕軍達欣本季對上後段班的金酒，意外地一勝難求，昨再以73：77輸球，吞下對戰4連敗，儼然遇到剋星。總教練范耿祥無奈表示，「越想贏反而越打不好，表現綁手綁腳，他們也投進很多奇奇怪怪的球。」

達欣前3次碰上金酒，都輸不超過3分，昨再度碰頭，達欣在蘇翊傑狂飆33分的帶領下，打出不錯開局，卻在首節後段讓金酒拉莫斯、張容軒接連在外線開火，加上勤明慶的幸運壓哨三分球，氣勢倒向金酒。

兩隊前次交手，邱金龍投進超幸運三分球絕殺達欣。金酒總教練吳俊雄表示，「好像運氣還在我們這邊，即便這場我們仍有很多地方沒做好。」他也很有自信地表示，球隊最近氣勢不錯，不管遇上哪支隊伍，都有贏球把握。

歸功達欣前教頭獻策

本季對戰達欣4連勝，吳俊雄歸功曾在SBL第1至4季擔任達欣總教練的顧問「寶寶」劉嘉發，「寶哥對達欣太了解，也為球隊設計很多很棒的戰術。」

攻下生涯新高30分的張容軒表示，對於個人得分未注意太多，贏球得感謝年輕球員的貢獻，加上拉莫斯牽制布拉，為他製造不少機會。

拉莫斯昨繳出15分、15籃板，但因5犯提早離場，達欣洋將布拉在他的牽制下僅拿下11分、15籃板。

達欣布拉（後）與金酒拉莫斯（36號）籃下攻防激烈。（記者陳志曲攝）