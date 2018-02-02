厄文不在 羅齊爾第一次就寫歷史

塞爾提克羅齊爾（右二）生涯首度先發就拿下大三元，成聯盟史上第2人。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕塞爾提克後衛厄文和史瑪特都因傷缺陣，22歲的羅齊爾獲得生涯首度先發的機會，他也把握住一戰成名的機會，全場攻下17分、11籃板和10助攻，用大三元證明身價，率隊以103：73痛宰尼克，終結主場3連敗。

初先發大三元 史上第2人

羅齊爾在2015年首輪第16順位被塞爾提克相中，在NBA第3年總算打出代表作，成為繼2013年七六人羅頓後，史上第二位初先發就奪大三元。

贏尼克30分 本季最大勝分

塞隊痛宰尼克30分，寫下本季最大勝分，羅齊爾表示，「初次先發前就告訴自己要從防守做起，開賽守住對手幾次投籃，信心大增，全場都保持積極專注，全力衝搶籃板，這場比賽很完美。」

厄文前役右側股四頭肌挫傷，進入每日觀察名單，下一戰碰上老鷹恐將缺陣，主帥史帝文斯表示，「板凳球員挺身而出，提供火力支援，我很好奇球隊在缺少厄文時，能發揮到什麼程度。」

騎士大將洛夫前役左手掌骨折，將缺席6至8週，詹姆斯扛下攻守重任，轟下全場最高24分、11籃板，包括決勝階段切入連拿4分加1助攻，逆轉戰局。老將魏德則進帳9分，聯手助隊91：89驚險擊敗老東家熱火，騎士鞏固東部第三的位置。