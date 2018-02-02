亞足聯五人制足球賽》遭巴林逼和 我晉級添難度

台灣隊紀聖珐（左）射門遭門將擋下，黃泰翔（左二）補進追平分。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕2018年亞足聯五人制足球賽昨點燃戰火，台灣隊小組賽首戰巴林，雖一度取得2：1領先，未料在終場前92秒被逼平，最終2：2和局作收，明晚7點在新莊體育館將碰上實力較強的馬來西亞，攸關晉級資格。

台灣隊和巴林、越南、馬來西亞4隊同在A組，巴林世界排名99，是同組實力相對較弱的，賽前預料台灣隊應可輕騎過關，但上半場兩隊僵持不下，下半場進行約2分鐘時，巴林利用自由球率先破蛋。

台灣隊並未自亂陣腳，比賽剩下10分鐘左右，紀聖珐於禁區外射門，雖被門將擋下，但黃泰翔於門前補上一腳，追平戰局。終場前4分54秒，台灣隊利用巴林後場傳球失誤，由林志紘攔截，並射進超前的一球。

最終未能守成，台灣晉級之路出現變數，世界排名57的馬來西亞昨爆冷絕殺上屆第四名的越南。

巴西籍教練阿迪爾坦言，「輸得很可惜，賽前做足功課，反覆觀看巴林的影片，並針對其戰術分析；下一戰的對手馬來西亞攻守實力都上升一個檔次，打起來更艱辛。」

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室內五人制足球起源於1930年，兩隊各5人包含1名守門員，比賽場地和用球都比正規11人制小，比賽上下半場各20分鐘，中間休息15分鐘，節奏快速，可看性高。

這次亞足聯五人制足球錦標賽，也是我繼2004年世界盃後暌違14年再度主辦國際五人制足球賽事。台灣目前在五人制足球世界排名76。