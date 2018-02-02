森林王子下週返台 下一站...台灣人壽？

張泰山預計下週一返台。（取自張泰山臉書）

〔記者羅志朋／綜合報導〕「上帝眷顧我，棒球路上每一步都像鋪好的。」張泰山以滿貫砲為旅澳生涯畫下完美句點，下週一他將返台，下一站有可能落腳國內業餘成棒台灣人壽，希望邊打球、邊教球。

2015年球季結束張泰山離開統一獅，隔年赴日本獨立聯盟德島藍短襪打球，2017年再到澳洲聯盟阿德萊德鯊魚發展，出賽40場、打擊率2成83，外帶4轟、26分打點，例行賽最終戰對雪梨藍襪，最後一打席敲出滿貫砲，跑回本壘激動落淚。

用滿貫砲華麗收尾，張泰山說，棒球人生彷彿奇幻旅程，如果當初沒被美和退隊，就不會進業餘時報鷹、增重免役，再到味全龍大放異彩，若鯊魚球團沒找他，便無緣寫下不可思議的劇本，「沒想到會有這樣的結局，人生充滿驚嘆號。」

「其實我已當兩年逃兵。」張泰山表示，從統一退下來，原本經紀公司安排他到美國學習當教練，但自認還能打，選擇到日、澳打球，「獨立聯盟球員年紀介於18至23歲，我就像阿公跟小孩在玩，澳聯強度更高，比賽對抗性和場上專注力大不同。」

赴澳已是靠意志力 不考慮再旅外

張泰山認為，雖然澳洲沒有職棒聯賽，當地也不重視棒球，但澳聯有不少大、小聯盟球員，比賽強度很夠，澳洲本土選手實力和抗壓性愈來愈強，所以國際賽成績不錯。

談到下一步，張泰山說，澳聯賽季剛結束，心還沒完全放下，可能有人認為他該退休了，但是否再打下去，他沒把話說死。

張泰山透露，接下來交給經紀公司處理，這兩年他邊打球、邊教球，真正享受棒球樂趣，若有機會到業餘城市隊打球，也希望依循此模式，至於到海外打球應該不會考慮，畢竟赴澳打球是靠意志力在撐，到外面看過就夠了。