中信「薪」氣象 2新秀漲破150％

中職新人王詹子賢月薪從9萬元漲到23萬元。（資料照，記者林正堃攝）

吳哲源調薪幅度154％，新球季月薪14萬元。（資料照，記者黃志源攝）

新人王詹子賢 升至23萬

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟昨天公佈第一階段調薪，整體約較去年成長11％，去年勇奪年度新人王的詹子賢從9萬元升至23萬元，新秀投手吳哲源從5.5萬元升至14萬元，月薪調幅都超過150％，是加薪幅度最高的2位球員。

詹子賢調薪幅度155％是野手最高，前天他在春訓開訓就曾表示，球隊在一開始談薪，就開出令他滿意的條件，之後一直沒能確定，只是想看經紀公司能否爭取更好條件；在總教練史耐德的規劃中，今年他可能繼續扛第4棒。

新秀野手月薪調幅較大的，還有去年冬盟拿下中職聯隊MVP的王威晨，從5.5萬元升至12萬元（調幅118％），吳東融、曾陶鎔、林明杰各從8萬、7萬、6.5萬元升至15萬、13.5萬、10萬元（調幅87％、92％、53％），都另有激勵獎金。

洪宸宇東山再起 加薪6萬

吳哲源調薪幅度154％，高於預期的100％，他今年希望多練曲球或指叉球，以便在場上有更多球種對決打者。去年經由戰力外測試會加盟的洪宸宇，從8萬元升至14萬元（調幅133％），兩人也都各有激勵獎金。

調降幅度較大的，投手謝榮豪、官大元各從17萬、18.5萬元降至13.5萬、16萬元，激勵獎金都是50萬元；野手許基宏、陳家駒、潘志芳各從25萬、15萬、15萬元降至21萬、13.5萬、14萬元。

中信兄弟公布第一階段調薪，王威晨（前）和曾陶鎔（左一）都獲得加薪。（資料照，記者黃志源攝）