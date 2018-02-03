李振昌拚「美」夢：打到不能打為止

李振昌預計下週赴美參加道奇春訓。（記者黃志源攝）

最終站仍是台灣

〔記者郭羿婕／高雄報導〕以小聯盟合約加盟道奇，李振昌受邀參加大聯盟春訓，將於下週赴美，為夢想打拚；直到生涯最終站，他仍想回台灣，「跟小郭（郭泓志）賢拜一樣，想回來把所學教給學弟，幫助他們。」

由於年輕投手輩出，31歲的李振昌自認年紀稍長，機會減少，考慮許久才決定再戰美職，且過去兩年在洛磯、日職西武出賽空間少，他還想再拚，「希望可以穩定出賽，看能不能再拚上大聯盟，完成未完成的夢想。」

去年在洛磯3A，李振昌狀況一直維持得不錯，卻因好手眾多，上場機會遭擠壓，加上球隊幫他微調投球動作，身體卻無法融合，度過苦悶一季。

李振昌一度考慮返台打球，直到元月才確定落腳道奇，儘管又要適應全新環境，他說：「去了才知道，當作最後一次機會，也不去想結果，拚了、努力了，打到不能打為止。」

道奇投捕手將於台灣時間14日報到、15日開訓，李振昌說：「能在國外打球就是多學，到最後還是會想回來，畢竟台灣是自己的出生地。」

葉君璋：心態變了

悍將教頭葉君璋每年協助李振昌調整，最了解他的狀況。葉總說，其實李振昌實力很好，只是心態還要成長，「不過，現在看他的心態跟以前不太一樣，看起來就是比較有把握，去年回來看到一些問題，今年好像也沒了。」

李振昌再拚大聯盟，葉君璋認為是很好的機會，關鍵在心理層面，「他對自我要求高，壓力當然較大，只要心理成熟就不會有太大問題。」

李振昌再拚大聯盟，悍將教頭葉君璋（見圖）認為關鍵在心理。（記者黃志源攝）