李振昌要郭俊麟別急 也寄望江少慶

李振昌。（記者黃志源攝）

旅日西武投手郭俊麟。（資料照，記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／高雄報導〕前年挑戰日職，李振昌在西武未能闖出成績，當時隊友郭俊麟卻成「意外收穫」，很麻吉的兩人一路熱線至今，總是互相鼓勵。

「不管在美國、台灣，我們都會通電話。」李振昌日前加盟道奇，郭俊麟馬上跟他視訊，李說：「俊麟幫我加油，剛好銘傑賢拜在旁邊，今年有賢拜幫助，對他比較好。」

許銘傑回西武擔任二軍投手教練，協助郭俊麟，李振昌也說，不懂就能直接以中文發問，不需透過翻譯，一對一討論效果會比較好。

郭俊麟去年因傷復健，整季未出賽，李振昌總是跨海為他打氣，「畢竟我也受過傷，跟俊麟分享經驗，他還很年輕，想多鼓勵他。」李振昌說，赴日發展雖不順遂，至少多了個好友，也希望郭俊麟別急著要投出成績，健康最重要。

含李振昌在內，今年共7名台將參加大聯盟春訓，追平歷年最多紀錄，李振昌希望下一人是印地安人投手江少慶，「少慶是很認真的弟弟，也都把我懂的東西告訴他，盡量幫忙。」

去年有5名台灣選手同登大聯盟，締造空前新頁，李振昌不在其中，但他說：「有這機會當然很祝福，今年也要好好加油。」

李振昌（右）在西武時期和郭俊麟（左）成為好友。（資料照，取自Be Heros臉書）

江少慶。（資料照，記者羅志朋攝）