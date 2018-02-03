泰山放不下手中棒球 前興農隊友也懂

高津臣吾曾擔任興農終結者，以41歲之齡拿下26救援、防禦率1.88的成績。（資料照，記者廖耀東攝）

前興農牛張泰山（見圖）2010年成為中職安打王時，高津臣吾還是隊友。（資料照，記者羅沛德攝）

張泰山不願向歲月低頭，靠意志力在場上奮戰，他昔日興農牛隊友高津臣吾、前田勝宏（曾改名前田克拓），及韓籍投手崔香男、具臺晟，都是著名亞洲棒球浪人。

高津生涯從日職養樂多起步，後來轉戰大聯盟、韓職，2010年加盟興農扛終結者已41歲，和張泰山並肩作戰，戰績1勝2敗26救援、防禦率1.88，絲毫不見老態；美、日、韓、中職都有勝投和救援成功紀錄，也是史上唯一一人。

2011年高津來到日本獨立聯盟新潟天鵝之皇延續選手生涯，隔年兼任監督，球季結束退役，現任養樂多二軍監督。

前田勝宏生涯則從西武啟程，打3年遭釋出，轉赴洋基發展，但未拚上大聯盟，2002年加盟興農和張泰山成為隊友，待1年離隊，留下3勝4敗5救援、防禦率4.25成績。後來先後征戰義大利聯盟、中國聯賽、日本獨盟，不輕言退，也是中國聯賽首位日籍球員。

崔香男2010年曾來台打「道奇台灣賽」，在美職3年最高層級到3A，在韓職打滾21季拿下54勝70敗、防禦率4.05，墨西哥聯盟、日本獨盟他也曾留下足跡。2015年已44歲的崔香男選擇到奧地利聯賽打球，也為自己的浪人篇章劃下句點。

具臺晟在韓職累積214救援，曾效力日職歐力士4年，也上過大聯盟，2010年底到澳洲雪梨藍襪打球，一待就是5個球季，拿下3座救援王，45歲才高掛球鞋。

（記者羅志朋）

南韓投手崔香男2010年曾來台打「道奇台灣賽」。（資料照，記者王藝菘攝）