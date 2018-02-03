林正30-20好神 黃萬隆喊他「正哥」

松山中鋒林正締造30分、20籃板驚奇，HBL上一次得追溯到2008年的「泰山飛人」周儀翔。 （記者廖振輝攝）

周儀翔（資料照，記者林正堃攝）

2008年周儀翔後第一人

〔記者卓佳萍／台北報導〕「綠色神盾」松山高中昨面對東泰高中，當家中鋒林正打出生涯代表作，轟下32分、22籃板，成為繼2008年「泰山飛人」周儀翔後，HBL近十年至少30分、20籃板第一人，助隊以81：75收下第4勝，與能仁、南山戰績同為4勝1負。

松山之前遭能仁痛宰，昨開賽仍有些心不在焉，失誤過多，全場累積27次，上半場始終甩不開對手。易籃後，東泰外線命中率驟降，松山一波13：3攻勢拉開差距，也立下勝負分水嶺。

身高204公分的林正昨猛抓22籃板，剛好是全隊的一半，松山教練黃萬隆戲稱子弟兵「正哥」，他表示，林正之前很幼稚，在複賽、準決賽階段長大了，不管是防守、阻攻或進攻籃板，都有用心去做，「但他只是長大，還不夠成熟，希望他有孫思堯的霸氣。」

談到代表作，林正謙虛表示，這場運氣很好，該進的球有進，籃板也剛好掉到手裡；目前效力CBA江蘇隊的周儀翔，曾在2008年HBL外卡賽攻下35分、20籃板，得知與前輩齊名，林正表示，很開心跟周儀翔做到一樣的事，證明自己的能力。

身高較矮的東泰昨打出半場好球，咬住比分，但下半場受體能影響，進攻當機，教練高丁國柱表示，這是他們需要去克服的，要記取教訓，不放棄任何晉級的可能。