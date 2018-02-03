NBA明星賽》父子檔奪「灌」 小南斯有望寫歷史

湖人隊小南斯（右）也參加灌籃大賽，他的父親曾在1984年奪下第一屆的灌籃冠軍。（資料照，法新社）

A.戈登盼家人面前奪冠

〔記者許明禮／綜合報導〕NBA明星賽灌籃大賽將於台灣時間2月18日（大年初三）在洛杉磯史戴波中心登場，2016年屈居亞軍的魔術扣將A.戈登，今年捲土重來，希望在家人面前一圓冠軍夢。

其他灌籃大賽角逐者，還包括溜馬球星歐拉迪波、湖人前鋒小南斯和獨行俠菜鳥後衛D.史密斯。去年冠軍溜馬G.羅賓森，因季前左腳踝嚴重扭傷動刀治療，預定二月底才能復出，錯失衛冕的機會。

小南斯父親首屆灌籃王

值得一提的是，小南斯的父親在1984年打敗「J博士」厄文，奪下第一屆灌籃大賽冠軍，他能否克紹箕裘，締造史上首對在灌籃大賽奪冠的父子檔，成為話題。

第三度角逐灌籃大賽的A.戈登說：「真的很不可思議，我從小在洛杉磯長大，我的家人都在那裡，我的奶奶如果能來看我比賽，我會很開心。去年我讓很多人失望了，所以等不及想彌補。」

E.戈登最大勁敵是K.湯

三分球大賽方面，火箭射手E.戈登將尋求衛冕，最大勁敵將是2016年冠軍勇士隊K.湯普森，湯普森本季三分球命中率0.454領先全聯盟，命中164顆也僅次於哈登的176。其他參賽者還有巫師畢爾、雷霆P.喬治、熱火艾靈頓、暴龍羅利、快艇T.哈里斯和太陽布克。

去年波辛傑斯成為尼克隊史首位在技術挑戰賽奪冠的球員，今年他將挑戰連莊，競爭者還有76人恩比德、快艇L.威廉斯、爵士新秀米契爾、塞爾提克中鋒哈佛德、金塊後衛J.穆雷、籃網小將汀維迪及公牛馬卡南。