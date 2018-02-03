WTA台灣公開賽》勝負兩樣情 莉絲姬進4強 布莎兒止步

加拿大漂亮寶貝布莎兒被打包了。（記者王藝菘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕先後勇闖溫布頓女單決賽，莉絲姬與布莎兒如今轉戰WTA台灣公開賽，卻是勝負兩樣情：德國「重砲手」挺進女單4強；加拿大「漂亮寶貝」則8強抱憾止步。

人氣寵兒莉絲姬晉單打4強。（記者王藝菘攝）

莉絲姬是2013年草地大滿貫亞軍，也締造過時速210.8公里的女網發球最快紀錄，傷癒復出的日耳曼「重砲手」，昨撐過2小時45分鐘3盤鏖戰，4：6、6：4、6：4大逆轉羅馬尼亞勁敵妮古拉絲庫，頗受歡迎的莉絲姬笑稱在「主場」贏球特別開心，不但主動拿球簽名打給寶島球迷，還頻送飛吻致意，場面溫馨熱鬧。

德羅雙姝前2盤各下一城，決勝盤莉絲姬撐過互破亂流，第10局關鍵突破，辛苦搶搭4強列車，全場也為這位28歲名將的奮戰精神鼓掌，「真的已經好久沒有打進四強了！謝謝大家支持！」首度訪台的莉絲姬喜上眉梢，賽後雖疲憊不堪，臉上始終掛著招牌笑容，今她強碰「種子殺手」的烏克蘭黑馬柯絲洛娃，決定冠軍戰門票誰屬。

至於2014年也拿溫網亞軍的布莎兒累了，人氣寵兒此行連闖2關後，昨晚臨場失誤連連，4：6、0：6慘敗給中國王雅繁，無緣更上層樓。王雅繁下個對手則為匈牙利第4種子芭波絲，巧的是，兩人同樣單、雙打都晉4強，因此週六皆面臨2連戰。