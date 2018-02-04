王維中首度牛棚 總仔：值得期待

王維中首度進牛棚練投，獲得總教練正面評價。（取自NC恐龍官方臉書）

投30球試身手

〔記者羅志朋／綜合報導〕效力韓職NC恐龍的台灣左投王維中，昨首度進牛棚練投，總教練金卿文給予不錯的評價。

2月NC恐龍遠赴美國亞利桑那州土桑市春訓，這裡距離王維中老東家釀酒人的春訓基地不遠，這幾年春訓他都待在亞利桑那，氣候和訓練環境算相當熟悉。

另名洋投也練投

昨王維中首度進牛棚，總計投30球，新洋投維瑞特也在他身旁一起練投，去年兩人分別效力釀酒人、金鶯，都只短暫待在大聯盟，一整季在小聯盟皆以後援為主。今年王維中和維瑞特來到NC角色為主力先發投手，球團期待兩人能吃大量局數並拿到更多勝投。

由於NC主戰捕手金泰君剛到警察廳服兵役，預計當兩年大頭兵，昨為王維中蹲捕接球的是23歲捕手朴光列，今年朴光列預計扛起球隊一號捕手重擔，能否接班金泰君、與王維中搭檔都將是考驗。

金卿文：看起來不差

看了王維中首次牛棚練投，NC總教練金卿文表示，看起來並不差，很多層面滿值得期待的。金卿文是2008年北京奧運南韓金牌教頭，2011年NC成軍後便接下總教練一職，執教至今。

NC預計在亞利桑那春訓3週，接著移師洛杉磯打幾場熱身賽，預計3月9日搭機返韓，韓職熱身賽3月14日展開，新球季將於3月24日開打。

NC總教練金卿文曾帶領南韓隊在北京奧運拿下金牌。（資料照，記者廖耀東攝）