中職體能教練新血 陳柏穎曾是藤球國手

悍將二軍體能教練陳柏穎過去是藤球國手。（記者黃志源攝）

前言：近年來中職各球團愈來愈重視體能訓練，其中，中信兄弟新聘曾在美國職籃NBA紐約尼克隊工作的謝志綸，來台擔任一軍體能教練，富邦悍將也延攬藤球國手陳柏穎擔任二軍體能教練，一起來看他們的故事。（記者羅志朋）

〔記者郭羿婕／報導〕富邦悍將今年增聘二軍體能教練陳柏穎，協助選手訓練，特別的是，他是國內少見的藤球國手。

陳柏穎畢業於師大體育學系、體育研究所，其實他高中就讀一般升學學校（台中立人高中），但因對體育運動十分熱愛，便考取體育系，成為師大第一批藤球選手，也曾是國家隊一員，到過泰國、韓國、匈牙利等地比賽。

藤球比賽規則類似排球，在東南亞十分盛行，到台灣發展較慢，陳柏穎當初自認無特別專長，剛好趁此機緣投入藤球運動，但其實藤球技巧性高，也不是那麼容易入門。

之後到研究所，陳柏穎的指導老師是師大體育學系助理教授李恆儒，也是許多棒球員背後的訓練推手，陳柏穎說：「跟著老師已經第3年，我對體能訓練這領域也很有興趣。」

陳柏穎在研究所專攻運動生物力學，並考取美國國家體能協會（NSCA）的肌力與體能訓練專家證照，才剛畢業就加入悍將教練團，協助體能教練江奕昌。

陳柏穎小時候也打過棒球，現在朝著訓練球員的方向前進，為體能打底，他笑說：「帶選手也很有成就感。」

富邦悍將春訓。（資料照，記者黃志源攝）

桃猿隊曾邀請藤球國手開球。（資料照，記者林正堃攝）