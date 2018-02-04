中職體能教練新血 謝志綸服務過NBA

中信體能教練謝志綸希望帶來正確的訓練方法。（記者黃志源攝）

前言：近年來中職各球團愈來愈重視體能訓練，其中，中信兄弟新聘曾在美國職籃NBA紐約尼克隊工作的謝志綸，來台擔任一軍體能教練，富邦悍將也延攬藤球國手陳柏穎擔任二軍體能教練，一起來看他們的故事。

〔記者羅志朋／報導〕屏東中信兄弟春訓基地出現一張新面孔，黃皮膚、說中文帶點外國腔，他是兄弟新任一軍體能教練謝志綸。

謝志綸在花蓮出生，3歲移民美國紐澤西，美國威廉帕特森大學運動科學和生理學研究所畢業，曾在NBA紐約尼克隊擔任運動科學助理和運動表現分析員，在兄弟體能總監馬蓋瑞引薦下，今年跨海來台工作。

謝志綸表示，他父親過去是花蓮《更生日報》記者，18歲前，他每年都會返台探親，如今返台擔任職棒球隊體能教練，父親感到非常高興，這是難得的機會，希望能為兄弟帶來幫助。

長期在美國讀書、工作，謝志綸體認台灣和國外運動員文化很不一樣，也是他必須去適應調整的地方，他說，「希望我能帶來正確的體能訓練方式，並讓選手了解，休息是訓練的一部分，不是跑到累、練到沒力就好，訓練品質是很重要的。」

謝志綸的到來，原一軍體能教練朱偉銘轉任一軍助理體能教練，謝志綸盼與朱偉銘發揮1加1大於2的效果，讓整體訓練工作運作順暢。

中信兄弟春訓。（資料照，記者黃志源攝）