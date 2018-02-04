5分鐘掉3球被逼平 林志紘救了台灣

林志紘（右）終場前77秒踢進致勝球。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕2018年亞足聯5人制足球賽，台、馬2國上演激烈攻防，下半場一度領先3球的台灣隊，居然在5分鐘內花光所有領先，所幸林志紘終場前77秒石破天驚的一擊，攻下致勝球，終場台灣5：4擊敗馬來西亞，目前1勝1和，暫居A組第1。

台灣挾著地主優勢，上半場就火力全開，旅外球星賴明輝和林志紘分別在第8和13分鐘進球，下半場開賽不到1分鐘，紀聖珐再從左翼補進一球，台灣3：0大幅領先。

馬來西亞於下半場7分半鐘總算攻下本場第1球，但賴明輝梅開二度，不到2分鐘立刻回敬1球，台灣仍取得4：1領先，眼看勝券在握，但馬國展現韌性，先於終場前7分17秒攻進1球，隨後採取Power Play（5人進攻），連守門員也加入戰局，在終場前4分半鐘，奇蹟似地扳平戰局，台灣士氣降到谷底。

重整旗鼓後，台灣健兒頂住壓力，林志紘於終場前77秒接獲隊友傳球帶球突破，從右翼幾乎零角度抽射，踢進致勝球，全場歡聲雷動。

巴西籍教練阿迪爾表示：「很欣慰台灣年輕選手能頂住壓力，遭追平、氣勢低迷時，還能反超前，很不容易。」但阿迪爾也對最後10分鐘的防守很不滿意，他認為，「對手利用Power Play追分，效果其實有限，多半是自己失誤，被對手打出快速反擊。」

台灣隊本屆和巴林、越南、馬來西亞4隊同屬A組，我目前1勝1和暫居第1，馬來西亞和越南皆為1勝1敗緊追在後，巴林則是1敗1和墊底，明天7點台灣將出戰上屆第4名的越南，只要不敗就能晉級8強。