超級盃明開打 全美1400億賭金在燒

愛國者四分衛布雷迪

（法新社）

老鷹四分衛佛斯（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕第52屆超級盃將於台灣時間明天（5日）上午舉行，由新英格蘭愛國者與費城老鷹繼2005年後再次對決，愛國者要挑戰隊史第6冠與第2次衛冕，老鷹則要尋求隊史第4冠暨58年來首冠，台灣由愛爾達體育3台從上午7點提供轉播。

賭盤一面倒 押愛國者衛冕

愛國者第10次挺進超級盃為NFL各隊之最，近8次都由總教練比利切克、四分衛布雷迪共同領軍，進入21世紀已經5度奪冠，本屆若再獲勝，將以第6冠追平匹茲堡鋼人，布雷迪也將以40歲之齡超越39歲的曼寧，成為超級盃史上奪冠最年長四分衛。

老鷹前3冠都拿在NFL總冠軍賽自1967年更名超級盃前，今年僅是他們第3次闖進超級盃，前次在2005年以21：24敗給愛國者，雖然12月中旬確定晉級季後賽時，主戰四分衛溫茲便因膝傷提前報銷，替補四分衛佛斯卻漸入佳境，有機會率隊扮演黑馬終結愛國者王朝。

中場表演是超級盃看點之一，本屆由賈斯汀繼2001年與超級男孩、2004年與珍娜傑克森後第3次登台，14年前伸手襲胸扯掉女方衣服讓胸部在直播中走光的「露乳事件」，他保證不會再發生，預計帶來12分鐘的演出。

另一看點是內容與創意都很勁爆的15支廣告，今年每30秒要價500萬美元（約新台幣1.47億元）再創新高，最受矚目的是資深名模辛蒂克勞馥重現1992年的可樂廣告經典畫面，卡司還有摩根費里曼、丹尼狄維托、彼得汀克萊傑、基努李維、布蘭妮等藝人。

賭盤一面倒看好愛國者，賠率約是愛國者1賠1.5、老鷹1賠2.5，讓分已從5.5分下修至4.5分，預估兩隊總得分是48分，全美下注總額上看47.6億美元（約新台幣1400億元）。