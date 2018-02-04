小巨蛋鐵籠格鬥 牙醫女助理稱后

女子蠅量級選手吳巧貞拿下該量級冠軍。（中華民國綜合格鬥協會提供）

中量級選手阿諾（上，Starnes Arnold）擊倒對手贏得冠軍。

（中華民國綜合格鬥協會提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕我國史上最高規格的職業綜合格鬥暨台灣業餘爭霸賽，昨於小巨蛋點燃戰火，總計湧進約3千名觀眾力挺，而台灣職業選手全力捍衛主場，其中八場職業賽中，有吳仲凱、吳至展和李俊翰三人奪下勝利。

台灣業餘爭霸賽同樣精采萬分，24位各量級晉級的選手首度登上小巨蛋鐵籠一較高下，其中女子蠅量級吳巧貞於最後一回合將陳悅凌撂倒，最終以技術擊倒取勝，贏得后冠。

34歲的吳巧貞平常職業是牙醫助理，接觸格鬥才3年，已成為業餘界的常勝軍，她透露，「3年前在健身房，被教練挖掘格鬥天分，一頭栽進格鬥世界，其實比賽前一天我還上班到晚上10點。」

吳巧貞善於柔道、站立技和拳擊，但與其他選手相比，她半路出家，沒有任何技擊基礎，曾經被打到耳朵血腫開刀，甚至腳踝韌帶撕裂等大小傷勢，但她表示，「我無所畏懼，即使年紀比一般選手大很多，但還是想打到不能打為止。」

男子羽量級青柳克明在決賽遭遇「死對頭」陳志晃，兩人預賽兩度對決都是青柳獲勝，昨3度過招，陳志晃改變打法，但青柳利用擅長的柔術和控制技迎敵，最終僅用了2回合，就用高難度的飛身十字固定降伏對手，摘下冠軍。

台日混血的青柳克明，今年才20歲，但在業餘賽已累積16勝1敗出色的戰績，明年將進軍職業賽，青柳發下豪語，不只要當上職業選手，還要成為世界頂尖格鬥好手。