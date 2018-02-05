邱子軒37分 東山首度進4強

東山邱子軒（7號）繳生涯新高37分。（記者林正堃攝）

廖覎鋕從零開始 4年有成

〔記者林岳甫／台北報導〕經過4年打拚，來自台中的HBL男子甲級新興強權東山高中，前天確定拿下隊史首張4強門票，讓教練廖覎鋕與球員都如釋重負，即使昨以76：83不敵松山高中，眾將信心絲毫未減，期盼3月10日在台北小巨蛋的4強賽再創奇蹟。

廖覎鋕4年前離開南湖高中，在東山另闢疆土，昨回憶起這段從零到有的辛苦過程，他說：「我們這4年很努力，真的等到4強確定後，才把壓力釋放掉，可惜跟我一起報到的首批球員白曜誠畢業了，無法帶他一起進小巨蛋。」

邱子軒：再遇松山要討回來

東山邱子軒本屆接下白曜誠一哥位置，昨他攻下HBL生涯新高37分，8強階段場均21.4分、8.9籃板，是球隊打進4強的頭號功臣。不過，這回一度有機會再寫隊史、首度打敗松山的紀錄，最後卻功敗垂成，他不服氣地表示，「這結局有些不完美，希望4強若再次遇到松山能討回來。」

能仁家商、南山高中及松山高中都是上屆4強班底，早已具備小巨蛋出賽經驗，唯獨東山是新面孔，得首次面臨更多球迷及場地適應等壓力。

廖覎鋕想先把8強賽發生的問題進行修正，至於如何提前適應小巨蛋環境，他打趣表示，「我可能要去找一座四周都是高山，然後中間只有一座籃球場的地方。」