譚傑龍「畢業作」 率泰山拿第5

泰山長人譚傑龍（右）HBL畢業作繳準「雙20」。 （記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕泰山高中202公分譚傑龍從最初「花瓶」到如今變身為驍勇善戰的禁區長人，昨他在HBL生涯最終戰繳出19分、20籃板與5助攻，率隊以94：57大勝高苑工商，取得本屆HBL男子甲級第5名。

「禁區一哥」進化血淚史

譚傑龍當年剛到泰山時，只是個空有身材的男孩，對自己很沒自信，且體能比隊友差，就算上場，該做什麼都不知道，他自嘲根本就像「花瓶」。

事實上，譚傑龍因缺少體能基礎，十分懼怕學校後方辭修公園的跑階梯體能訓練，最慘還出現嘔吐的狀況，他笑說，「經過這麼多年，我慢慢習慣，現在不會吐了。」

譚傑龍對自己HBL處女秀仍印象深刻，他在104學年度16強預賽對上光啟高中，僅上場6分鐘，繳出4分、4籃板。他說：「當時教練只想讓我上場體驗一下HBL，但我因為太緊張，賽前練習幾乎就把力氣用光。」

經過各式刻苦訓練及實戰比賽磨練後，譚傑龍信心與經驗已提升不少，本屆更在禁區展現主宰力，即便無緣率泰山重返4強，他仍對高中階段的收穫、成長感到滿意。

將赴加唸大學 延續籃球夢

譚傑龍下一步將出國延續籃球夢，準備就讀加拿大英屬哥倫比亞大學，他十分期待大學生活，也會繼續維持一定的練球量，使自己變得更出色，絕對不能浪費高中3年所下的苦心。